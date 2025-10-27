CERVETERI – Venticinque bici per chi ha voglia di pedalare. Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa del Comune, nell’ambito delle azioni sperimentali di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, finanziate dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Al municipio, infatti, sono state concesse temporaneamente a titolo gratuito le bici, di cui 15 a pedalata assistita e 10 a pedalata muscolare. Sul sito internet del comune di Cerveteri è pubblicato l’avviso e la modulistica necessaria per avanzare la propria candidatura. «Le metteremo a disposizione in maniera totalmente gratuita ad altrettante persone della nostra città – scrive Alessandro Gnazi, assessore all’Ambiente -, che vogliono provare mezzi alternativi per i propri spostamenti quotidiani. È un mezzo utile, per la propria salute, perché ci consente di fare attività motoria e soprattutto per l’ambiente. L’auspicio, è che questa piccola ma significativa iniziativa, possa rappresentare un pungolo per più persone possibili per utilizzare mezzi di spostamento alternativi alla macchina o alle moto». Per fare richiesta di una bicicletta, è necessario presentare domanda seguendo le informazioni previste dall’avviso pubblico, allegandovi la documentazione indicata, tra cui copia fotostatica di un documento di identità, copia della propria tessera sanitaria e dell’Isee 2025 ed eventuale fotocopia dell’abbonamento ai mezzi pubblici intestato al richiedente. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è quello del 22 novembre. Si potrà presentare richiesta recandosi all’ufficio Protocollo del Parco della Legnara oppure tramite pec.

