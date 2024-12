Il Centro Civico “Piersanti Mattarella” di Capranica, si imbeve di storia umanitaria giovedì 22 alle 17.

A fare da protagonista sarà il Comitato di Capranica della Croce Rossa Italiana che invita tutta la popolazione a scoprire come in quella data, ci fu la firma della Convenzione di Ginevra del 1864 che ha dato vita al Movimento Internazionale, oggi da tutti conosciuta come Croce Rossa.

Il programma del pomeriggio prevede un incontro sul tema della protezione dei beni culturali durante un conflitto armato, tema sfortunatamente oggi molto attuale.

Si avrà la possibilità di partecipare all’iniziativa promossa dal Comitato di Capranica con il mercatino solidale ma anche con la lectio gratuita sulle manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

Sarà anche l’occasione per conoscere la campagna di reclutamento al prossimo corso finalizzato alla formazione di nuovi volontari Cri e per informarsi sulla campagna degli abbonamenti. Sarà inoltre possibile portare a “curare” dei peluche sull’ambulanza allestita per l’occasione.

Le iniziative sono diverse per contrastare il caldo e conoscere al meglio la Croce Rossa che opera in questo territorio.

La presidente Oroni invita alla condivisione e alla partecipazione capillare a quest’evento dimostrando sensibilità su questo tema.