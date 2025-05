FREGENE - Giallo a Fregene: nella mattinata di ieri, 15 maggio 2025, Stefania Camboni, una donna di circa 60 anni, è stata trovata senza vita in un villino situato nella zona di via Agropoli.

La scoperta del cadavere ha portato all'intervento immediato del 118, dei carabinieri e della sezione che si occupa dei rilievi scientifici di Ostia. Nella casa sono state trovate copiose tracce di sangue. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che la vittima sia stata accoltellata al petto; sul corpo sarebbero, infatti, state riscontrate ferite d'arma da taglio.

La donna viveva in una porzione di una villetta dove c'è anche l'abitazione del figlio con la moglie. A dare l'allarme è stato proprio il figlio della donna che ha riferito di averla trovata morta nella mattinata quando è andato a trovarla. Sia il figlio che la compagna sono stati ascoltati dai carabinieri, che stanno indagando e al momento non escludono alcuna ipotesi.

La procura della Repubblica di Civitavecchia ha disposto l’autopsia sul corpo della donna. Secondo quanto si apprende sembrerebbe che in famiglia ci fossero litigi per questioni ereditarie

«Conoscevamo la signora di vista, era una persona tranquilla. E' stato uno shock apprendere la notizia della sua morte, non sappiamo ancora bene cosa sia realmente accaduto. Questa mattina, già poco dopo le 7, abbiamo visto aggirarsi i carabinieri nella zona, che è abitualmente tranquilla". E' la testimonianza di alcuni vicini di Stefania Camboni, la donna in una villetta a Fregene. A circa duecento metri di distanza dall'abitazione un'auto, che non e' escluso possa appartenere alla vittima, appare sotto sequestro La vettura appare adagiata con il muso verso il basso contro una grata di recinzione che appare divelta. Il finestrino del posto di guida era aperto Stefania, con due figli, era vedova dall'aprile del 2020. Suo marito, Giorgio Violoni, era scomparso a 56 anni per una malattia ed era assai conosciuto e stimato nella zona di Fregene e Maccarese, anche per i suoi trascorsi calcistici. Aveva giocato nel Maccarese ma anche nella Lazio Primavera. «La notizia della tragica e improvvisa scomparsa della nostra concittadina Stefania Camboni ci addolora. A nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Fiumicino, esprimo il più sentito cordoglio alla sua famiglia e a tutti i suoi cari. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto».