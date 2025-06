Tragedia nel pomeriggio di sabato alla Quercia, dove un uomo di 48 anni è stato trovato morto nella propria abitazione. La vittima è S.S, originario di Ischia di Castro. Secondo quanto si apprende, il ritrovamento è avvenuto intorno alle 16 in via del Popolo. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni conoscenti, preoccupati per il suo silenzio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: è stato possibile solo constatarne il decesso.

Le cause della morte restano ancora da chiarire. A occuparsene sarà la polizia scientifica, intervenuta insieme agli agenti della squadra mobile per effettuare i rilievi e ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo.