FIUMICINO - Il Lazio è stato tra i grandi protagonisti dell’ultima estrazione di Lotto e 10eLotto, con premi che hanno superato complessivamente i 65.000 euro – riporta l’Agenzia Agimeg.

La vincita più alta è stata registrata a Fiumicino, in viale delle Meduse, dove un fortunato giocatore ha centrato un terno secco sulla ruota di Roma. Con una puntata da 6 euro, la combinazione 7-27-40 ha regalato un premio da 27.000 euro.

La dea bendata ha poi premiato anche Affile e Morlupo, entrambe in provincia di Roma. Ad Affile, in piazza Castellana, un giocatore ha vinto 14.000 euro con un terno secco (numeri 7-10-27) sulla ruota di Roma grazie a una giocata da 5 euro. Stessa combinazione fortunata anche a Morlupo, dove un altro giocatore ha portato a casa 9.750 euro.

Alle vincite del Lotto si aggiunge un premio importante al 10eLotto. A Roma, in via Sellia, è stato centrato un “6” più Numero Oro in modalità frequente. Con una puntata da 10 euro, la giocata ha fruttato un premio di 15.000 euro.