Vittoria Tassoni*

Con questa sangria alle pesche ed alle fragole ho voluto creare una bevanda a base di vino aromatizzato, che avesse come obiettivo quello di esaltare la freschezza della frutta. E penso di aver raggiunto un buon risultato, perché l’infusione delle pesche mature e delle fragole nel vino (puoi utilizzare sia un bianco che un rosato leggero), ha consentito il rilascio graduale dei loro zuccheri naturali e degli aromi fruttati: sono riuscita a dare, a questa mia versione di sangria, un sapore ed un aroma delicato e armonico. L'aggiunta delle zeste di limone, poi, ha apportato alla bevanda anche una nota agrumata fine e persistente, che non ha alterato l’equilibrio acido della preparazione. Infine, l’inserimento della menta fresca, in foglie intere e poco prima del servizio, ha contribuito, con i suoi sentori erbacei e balsamici, a donarle ulteriore freschezza e complessità. Il risultato finale è stato quello di poter assaporare una sangria rinfrescante, profumata.

Ricetta:

Ingredienti:

1 bottiglia di vino rosato (750 ml)

250 ml di succo d'arancia

100 ml di brandy o liquore all'arancia

2 pesche mature, tagliate a fette sottili

200 g di fragole, tagliate a metà o a quarti

succo di 1 limone

zeste di limone (facoltativo)

2 cucchiai di zucchero (la dose può diminuire o aumentare, dipende dalla dolcezza della frutta)

ghiaccio q.b.

foglie di menta fresca per decorare

Preparazione:

Inizia a preparare la tua sangria lavando bene la frutta, poi taglia le pesche a fette sottili e le fragole a metà o a quarti, a seconda delle dimensioni.

In una caraffa grande, metti il vino rosato, il succo d'arancia ed il brandy, o il liquore all'arancia, e mescola bene.

Aggiungi le pesche e le fragole tagliate, il succo di limone ed anche le zeste, se desideri avere un tocco extra di aroma.

Dolcifica la sangria con lo zucchero, aggiustandone la quantità secondo i tuoi gusti personali e la dolcezza delle frutta.

Aggiungi anche il ghiaccio in modo da mantenere la sangria fresca e mescola delicatamente.

Lasciala riposare in frigorifero per almeno un'ora, affinché il sapore di ciascun ingrediente si possa legare con gli altri.

Prima di servire, mescola di nuovo e assicurati che ci sia ghiaccio fresco nei bicchieri.

Servi la tua sangria alle fragole e pesche nei bicchieri, decorando ognuno di essi con le foglie di menta per conferire alla tua bevanda un tocco esotico.

* Vittoria Tassoni, blogger, insegnante

e cuoca dell’alleanza Slow food

