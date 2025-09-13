CIVITAVECCHIA – Prosegue il piano di messa in sicurezza del manto stradale. L’ufficio Lavori pubblici, su indirizzo dell’assessore Patrizio Scilipoti, ha concluso in settimana una serie di interventi mirati su buche e ammaloramenti in diversi punti della rete viaria cittadina. Le squadre sono entrate in azione nella zona industriale in via Siligato, via Marchi, via Molinari e via Flores, dove sono stati eseguiti ripristini localizzati per eliminare avvallamenti e dissesti che rendevano disagevole la circolazione. Il programma ha interessato anche via D’Ossat e le rampe di via Tirso in corrispondenza della rotatoria dell’Interporto, un’area particolarmente sollecitata dal passaggio dei mezzi pesanti. Ulteriori passaggi hanno riguardato via Sacchetti, nuovamente via Tirso e via Molinari, per completare le chiusure delle buche e stabilizzare i tratti più degradati. L’obiettivo dichiarato dall’assessorato è contenere l’usura e mitigare l’incidentalità legata alle sconnessioni del piano viabile, procedendo per step su tutta la città.

©RIPRODUZIONE RISERVATA