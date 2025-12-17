CIVITAVECCHIA – Boom di richieste al Pincio per l’aiuto economico messo in campo in vista delle feste.

Come ogni anno a Civitavecchia i voucher natalizi per le famiglie in difficoltà fanno registrare numeri importanti: entro la scadenza del 18 novembre sono arrivate 793 domande, di cui 635 sono state accolte e 158 respinte perché prive dei requisiti previsti dall’avviso pubblico. A certificarlo è la determinazione dirigenziale 5959 del 15 dicembre 2025 del Servizio 5 Attività produttive – Servizi sociali. Si tratta dei “buoni spesa” destinati a persone e nuclei in condizioni di fragilità socio-economica o grave emarginazione sociale, da utilizzare per l’acquisto di generi di prima necessità: un aiuto concreto in un Natale segnato ancora dal caro-vita, da bollette pesanti e da quella fascia di “nuovi poveri” che cresce anno dopo anno, coinvolgendo anche famiglie che fino a poco tempo fa rientravano nel ceto medio. La determina ricorda che le risorse stanziate sono sufficienti a coprire tutte le domande ammesse, evitando la formazione di graduatorie differenziate . L’esito delle richieste sarà comunicato via mail tramite la piattaforma Elixforms, con elenchi pubblici in cui, per ragioni di privacy, sarà indicato solo il numero di protocollo e non il nominativo del richiedente. Gli importi sono graduati per composizione familiare: 50 euro per nuclei di 1 componente, 100 euro per 2, 200 euro per 3 o più. Il contributo sarà accreditato sulla tessera sanitaria del richiedente per limitarne l’uso a beni essenziali.

Tra i requisiti c’erano: residenza a Civitavecchia, ISEE 2025 entro soglie differenziate per numero di componenti (da 6.000 euro per i single fino a 25.500 euro oltre gli otto componenti) e, per i cittadini extra-UE, permesso di soggiorno valido. Una sola domanda per nucleo familiare. In un contesto in cui sempre più famiglie arrivano a fine mese con difficoltà, i voucher natalizi diventano così una delle poche certezze, un gesto importante che consente a molte persone di vivere un Natale sereno e dignitoso, dimenticando anche solo per un giorno le difficoltà quotidiane. Per quest’anno il Comune ha stanziato un totale di 100mila euro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA