Approvato in giunta il documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per la realizzazione di un parcheggio multipiano nell’area del deposito Francigena, un intervento strategico per la mobilità urbana e per il miglioramento dell’accessibilità al centro storico. Il nuovo parcheggio sorgerà in una posizione chiave, a ridosso delle mura cittadine e in prossimità della stazione di Porta Romana, configurandosi come un nodo fondamentale per il trasporto intermodale, a servizio del centro storico, dei pendolari, degli studenti universitari e dei cittadini.

«La realizzazione di posti auto in un’area così strategica – sottolinea la sindaca Chiara Frontini – rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la piena funzionalità del centro storico, migliorare l’accessibilità e rispondere alle esigenze di chi ogni giorno vive, studia o lavora a Viterbo. La vicinanza alla stazione di Porta Romana rende questo intervento centrale anche in una logica di mobilità sostenibile e intermodale, al servizio dei pendolari e dell’università».

La sindaca Frontini evidenzia inoltre il percorso politico-amministrativo che ha portato all’approvazione del provvedimento: «Si tratta di un tema emerso da tempo nel dibattito del consiglio comunale, sul quale la giunta aveva assunto un impegno preciso. Oggi quell’impegno trova un primo, concreto compimento con l’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione e con l’inserimento dell’intervento nella programmazione del piano triennale delle opere pubbliche».

L’approvazione del Dip, sottolinea Palazzo dei Priori, rappresenta il primo passo verso la fase progettuale vera e propria, consentendo di definire le caratteristiche dell’opera e di avviare il percorso tecnico-amministrativo necessario alla sua realizzazione. L’amministrazione comunale conferma così la volontà di investire su infrastrutture strategiche per una città più accessibile, funzionale e attenta alle esigenze di mobilità di residenti, studenti e lavoratori.