Buone notizie per i residenti nella zona Colleverde, in località Acquabianca. L'amministrazione compie un ulteriore passo avanti verso la realizzazione della rotatoria d'accesso al complesso residenziale. Un intervento che renderà più fluida la circolazione e più sicura l’immissione sull’intersezione con la strada provinciale Vitorchianese di coloro che risiedono a Colleverde. Dopo l'approvazione a novembre del progetto esecutivo, sono stati appaltati i lavori per l'esecuzione dell'opera per un importo complessivo di 570mila euro. Cifra recuperata dalla disponibilità residua derivante dalla devoluzione di alcuni mutui accesi presso la Cassa depositi e prestiti, tra cui soprattutto quello contratto per l'intervento di recupero della Torre civica di piazza del Comune per poco più di 529mila euro. Nel caso specifico il finanziamento per il recupero era previsto con fondi comunali poi con la possibilità di realizzare il progetto con fondi regionali Fesr, la somma ‘risparmiata’ è stata trasferita sulla rotatoria. I lavori per la realizzazione dell'infrastruttura sono stati affidati, mediante procedura negoziata e con il criterio dell'offerta più economica, alla società Ortana Asfalti con sede a Roma che ha praticato un ribasso sull'importo a base di gara del 28,77%. L'intera procedura - sia per l’individuazione delle ditte, 4 le partecipanti, che per la presentazione delle offerte - è avvenuta con modalità telematica. Oltre all’intervento per la realizzazione della rotatoria, il progetto prevede anche il rifacimento della sede stradale, la segnaletica , la predisposizione di reti tecnologiche e una nuova illuminazione pubblica. Espletata la parte amministrativa con l'affidamento dei lavori, per la fase operativa si dovrà attendere il prossimo anno. L’avvio del cantiere è previsto entro i primi sei mesi del 2026.