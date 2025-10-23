Riaperto il Col. Da questa mattina gli uffici del Centro orientamento al lavoro del Comune di Viterbo sono tornati operativi. A darne notizia è l’assessore alle politiche del lavoro Patrizia Notaristefano. Con apposita determina dirigenziale si è conclusa la procedura di affidamento per lo svolgimento delle attività degli uffici del Centro Orientamento al Lavoro, struttura che offre una serie di servizi in favore di giovani disoccupati, studenti in uscita dall’obbligo scolastico e formativo, disoccupati anche di lunga durata e adulti che vogliono orientarsi nella scelta del percorso professionale e/o formativo, finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro.

«Da oggi gli uffici del Col sono nuovamente aperti al pubblico - spiega l’assessora Notaristefano - Riapertura possibile a conclusione della procedura amministrativa di affidamento, andando in continuità con i servizi offerti. Il percorso di orientamento, che inizia con la fase di accoglienza e prosegue con ulteriori step successivi, si completa con la definizione di un progetto personale in grado di orientare le persone che si rivolgono a tale ufficio per l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro».

Si torna quindi alla regolare attività dopo la necessaria sospensione, dalla data di scadenza della precedente proroga e fino all’attuale affidamento. «Una proroga necessaria e indispensabile - aggiunge l’assessora- per giungere a conclusione della positiva verifica dei requisiti di legge in capo al nuovo operatore economico a cui è stata affidata la gestione del servizio. Un servizio importante e prezioso per la collettività».

Confermati gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. Eventuali variazioni verranno comunicate attraverso i canali ufficiali dello stesso Col e quelli istituzionali del Comune di Viterbo.

Si ricorda che il Col si trova in via Matteotti 52 ed è contattabile al numero 0761.268593 o alla mail col@comune.viterbo.it .