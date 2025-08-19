Manutenzione in vista per Prato Giardino. Ieri sono iniziate, infatti, le attività di svuotamento della vasca principale per consentire un’accurata pulizia generale.

A darne notizie è l’assessore al Verde, Giancarlo Martinengo. «I pesci presenti - spiega - saranno temporaneamente trasferiti nella vasca piccola, per poi tornare nella grande una volta conclusi i lavori. La pulizia della vasca piccola sarà programmata dopo le festività di Santa Rosa». Martinengo rivolge quindi «un sentito ringraziamento al Guardia parco e al personale della Riserva naturale regionale Lago di Vico – ente Monti Cimini, per la preziosa collaborazione nelle operazioni di trasferimento dei pesci». Ai cittadini ricorda che queste «attività sono fondamentali per mantenere bello e accogliente uno dei luoghi più amati della nostra città». Nei giorni scorsi il parco era finito al centro delle polemiche per la morte di diversi pesci nelle vasche, un episodio che aveva suscitato preoccupazione e critiche per le condizioni di manutenzione.