Un mese per riavere il parcheggio delle Fortezze riqualificato e ammodernato. I lavori partiranno domani. Ne danno notizia l’assessore alla qualità degli spazi urbani del Comune di Viterbo, Emanuele Aronne, e la sindaca Chiara Frontini.

«La riqualificazione del parcheggio – dice l’assessore Emanuele Aronne - che va da Porta Romana alla chiesa delle Fortezze è un altro step, un altro pezzo dei lavori previsti per la passeggiata ecologica intorno alle mura con tutta la riqualificazione di quell’area di cui abbiamo riaperto la strada sotto, prima per permettere di ammortizzare la perdita dei parcheggi per un mese, perché il punto verrà chiuso».

Aronne è netto nell’affermare che «era quasi una vergogna com’era ridotto il parcheggio a ridosso delle mura storiche esterne a Porta Romana. È fondamentale riqualificare il parcheggio delle Fortezze – continua Aronne – perché tra le radici degli alberi e la condizione dell’asfalto, lì la situazione era catastrofica. Semplicemente stiamo arrivando a conclusione dei lavori: da lunedì chiudiamo quel tratto di parcheggio e, in massimo un mese, lo riapriamo finito.

Abbiamo aspettato un periodo che fosse il meno invasivo possibile per arrivare prima delle vacanze di Natale con il parcheggio finito e riqualificato con l’asfalto rifatto e, quella zona, verrà quindi completamente risistemata com’è giusto che sia».

La sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, che puntualmente avvisa ed è sui vari cantieri di lavoro pubblici che, in questi mesi, si stanno succedendo a Viterbo, conferma l’importanza dei lavori al parcheggio delle Fortezze. «Iniziano i lavori di asfaltatura al parcheggio delle Fortezze – dice la sindaca Chiara Frontini - un intervento atteso stante lo stato ammalorato dell’asfalto in un punto strategico di accesso alla città. I nuovi parcheggi creati a ridosso del collegamento con la Cassia sono già disponibili, così da limitare i disagi per i residenti, che saranno comunque ridotti al limite di tempo strettamente necessario a realizzare i lavori».

Intanto, nei giorni scorsi, è stata aperta anche la bretella di collegamento tra via delle Fortezze e la Cassia sud con collegamento verso porta Romana. La misura permette di smaltire il traffico veicolare verso la Cassia che, altrimenti, normalmente deve rifare tutto il giro e la svolta a sinistra tornando su porta San Pietro. Entro un mese tutto il fuori le mura di Porta Romana sarà, quindi, riqualificato, fruibile e meno intasato dal traffico in entrata e uscita.