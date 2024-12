Erogazione bonus economico “Benvenuto tra noi”, online l’avviso pubblico. Il bonus sarà erogato ai richiedenti che sono diventati genitori o che hanno adottato un bambino nel 2023. L’erogazione avverrà sotto forma di sostegno economico, dietro presentazione di idonea domanda i cui termini scadono il 16 dicembre. Ne danno notizia la sindaca Chiara Frontini e l’assessore alle politiche sociali e all’educazione Rosanna Giliberto. «Le politiche per la natalità e il supporto alle famiglie sono al centro della nostra azione amministrativa – sottolinea la sindaca Frontini - Si tratta di un tema fondamentale non solo per la città di Viterbo, ma per l’intero sistema Italia ed Europa, quello del contrasto alla denatalità, nell’ottica di una visione globale della società e del suo futuro. Con questa azione, anche Viterbo fa la sua parte». «Il bonus “Benvenuto tra noi” per i nuovi nati nel 2023 è un’ iniziativa che celebra la vita e supporta la nostra comunità, nel principio di conciliazione famiglia lavoro – spiega l’assessore Giliberto – Tale contributo è il frutto di un lavoro condiviso, proposto in consiglio comunale attraverso un apposito ordine del giorno presentato dai consiglieri Ciorba, Purchiaroni, Perazzini, Pietrangeli e approvato all’unanimità dall’intero consiglio».