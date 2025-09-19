«Ho presentato un’interrogazione all’assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Floris, per fare chiarezza sulla vicenda del marciapiede di via della Pila, transennato da anni a causa del rischio crollo di un muro di proprietà privata. Una condizione che rappresenta un pericolo quotidiano per chi percorre la strada a piedi, costretto a scendere dal marciapiede e camminare sulla carreggiata, con gravi rischi per la propria sicurezza».

Così la consigliera comunale Pd, Alessandra Troncarelli.

«L’assessore Floris, con estrema leggerezza -aggiunge Troncarelli - ha attribuito il ritardo al passaggio della pratica tra un dirigente andato in pensione e il suo sostituto. Ma è possibile che un assessore giustifichi oltre un anno di immobilismo in questo modo? È impensabile che una vicenda così delicata sia stata lasciata in sospeso per tale motivazione. Le pratiche devono chiudersi il prima possibile soprattutto quando si tratta di sicurezza pubblica».

La consigliera dem sostiene che «il Comune non può restare a guardare. Se il privato e/o gli enti coinvolti non intervengono, l’amministrazione deve agire con decisione: eseguire direttamente i lavori per eliminare il pericolo e poi rivalersi su chi è responsabile. I cittadini non possono pagare sulla propria pelle - conclude Troncarelli - tale immobilismo che non conduce da nessuna parte e i rischi aumentano ogni giorno».