Un incontro con l’esecutivo della Consulta comunale del volontariato per fare il punto sullo stato di attuazione del programma di governo in ambito sociale e comprendere come è andato questo primo anno di presidenza seguito della variazione del Regolamento per il funzionamento della Consulta.

L’esecutivo della Consulta, che rappresenta 66 associazioni del terzo settore ed è presieduto da Raimondo Raimondi, ha incontrato la sindaca Chiara Frontini, gli assessori Patrizia Notaristefano, Emanuele Aronne ed Elena Angiani e il consigliere Umberto di Fusco.

Erano inoltre presenti i consiglieri comunali, nonché membri dell’esecutivo, Paolo Moricoli e Melania Perazzini.

Si è parlato dei numerosi i progetti che l’amministrazione e la Consulta stanno portando avanti in sinergia e del loro stato di avanzamento.

Tra questi, spicca il Peba: piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per il quale é stata svolta la prima fase di indagine attraverso la somministrazione di un questionario a tutti gli Ets della Consulta e ai cittadini.

Un altro tema a cui si sta lavorando è quello della piattaforma informatica uno strumento operativo e realizzativo ad uso dei tavoli tematici della Consulta e dei vari gruppi di progetto degli Ets della Consulta stessa, che consentirà di condividere le informazioni migliorando notevolmente la comunicazione.

Durante l’incontro si è fatto il punto rispetto alla Disability card, attivata su proposta della Consulta comunale del volontariato e approvata all’unanimità dall’intero Consiglio comunale, permette non soltanto l’identificazione delle persone con disabilità ma anche l’accesso a servizi gratuiti o a costo ridotto.

Al momento la card è stata attiva al Museo dei portici, ma si procederà a lavorare per ampliare il bacino di attività aderenti.

L’amministrazione ha reso noto di aver conferito la nomina di Disability manager al dirigente Massimo Romolo Rossetti mentre l’assessore Notaristefano ha relazionato sullo stato di attuazione del Piano di zona i cui termini di presentazione sono stati prorogati dalla Regione.

Durante la riunione non si è potuto tralasciare l’importanza di quanto quello appena trascorso sia stato un anno importante, in quanto primo anno di mandato per il Presidente eletto, a seguito della modifica del regolamento, dalla stessa Assemblea cioè dai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato (OdV) e delle associazioni di promozione Sociale (Aps).

Da una documentata esposizione del presidente circa le carenze di comunicazione, dall’assessorato ai Servizi Sociali all’esecutivo è emerso come sia necessario un miglioramento della comunicazione tra Amministrazione e Consulta e questo potrà avvenire anche grazie ad un maggiore coinvolgimento dei consiglieri comunali, membri dell’esecutivo, che hanno dimostrato disponibilità in questo senso.