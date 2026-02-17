L’anno giubilare si è concluso ma in città ancora echeggiano gli interventi connessi al Giubileo, finanziati con i fondi appositamente stanziati per l’occasione, e in corso di ultimazione. Tra questi spicca quello relativo all’ex chiesa di Sant’Orsola, in via San Pietro. Un intervento di restauro che va a riqualificare la struttura e a disegnare una nuova destinazione d’uso per l’ex luogo di culto che sarà adibito ad auditorium. Un nuovo polo culturale, a prevalente connotazione musicale, che va ad aggiungersi alla mappa, sempre più ricca, degli spazi pubblici, soprattutto di importanza storica, che l’amministrazione comunale ha deciso di riqualificare come centri multimediali e, appunto, poli culturali. I lavori, iniziati nel novembre 2023, hanno interessato il completo rifacimento delle coperture e il consolidamento strutturale delle volte e delle murature dell’edificio, ricostruito nel 18esimo secolo su un impianto medievale. Ad occuparsi dell'intervento di consolidamento, restauro e allestimento la società viterbese Ciorba che si aggiudicò l’appalto per circa 940mila euro complessivi, offrendo un ribasso sull'importo a base di gara del 33,69%. Nel progetto del Comune per l’ex chiesa si prospetta un futuro utilizzo come auditorium per concerti e come sala conferenze. In virtù di tali destinazioni d’uso si è proceduto quindi a interpellare aziende specializzate negli arredi di analoghi spazi. Nei giorni scorsi si è arrivati alla definizione della ‘pratica’ con l'affidamento alla società Stf, con sede a Vinci, in provincia di Firenze. L’amministrazione comunale è quindi in procinto di acquistare dall’impresa fiorentina 100 poltroncine pieghevoli, al prezzo di 153 euro l’una, per un totale comprensivo di Iva di poco più di 18.500 euro.

Essendo fissato il saldo della fornitura a fine aprile, sembra lecito presumere che l’auditorium Sant’Orsola possa iniziare a diventare sede di attività culturali nel volgere dei prossimi mesi.