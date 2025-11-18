Viterbo scala 8 posizioni rispetto allo scorso anno nella recente classifica di Italia Oggi sulle province italiane in cui si vive meglio. La classifica di Italia Oggi – Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, è stilata sulla base di 92 indicatori, suddivisi in nove macro-categorie: affari e lavoro, ambiente, istruzione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, salute, sicurezza sociale e turismo e cultura. «La nostra città ha registrato un miglioramento rispetto allo scorso anno, salendo di 8 posizioni – ha commentato la sindaca Chiara Frontini - Un risultato che ci sprona a proseguire sulla strada intrapresa su gran parte della nostra attività amministrativa, soprattutto in quegli ambiti dove ci stiamo fortemente impegnando: la sicurezza, per esempio. Un tema prioritario per la nostra amministrazione. E la classifica ci vede all’undicesimo posto tra le 107 province, prima provincia del Lazio, con ben 67 posizioni in più rispetto al 2024». Nella classifica sul tema sicurezza Viterbo è preceduta dalle province di Ascoli Piceno, Lodi, Prato, Siena, Ragusa, Piacenza, Monza, Macerata, Treviso e Pisa. «Un dato che ci fa piacere leggere – aggiunge la sindaca Frontini - e che confidiamo di migliorare ulteriormente. Siamo consapevoli che in alcuni ambiti ci sia ancora da lavorare. Continueremo a farlo, per il bene della nostra città, indipendentemente da numeri e classifiche».