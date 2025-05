Consiglio comunale dei giovani: Gioia Maria Buzzi è la nuova sindaca. I vicesindaci sono Gabriele Onorati ed Elena Cionci. Gioia Maria Buzzi ha 11 anni, frequenta la 1° D indirizzo musicale dell’istituto Fantappié e gioca a pallavolo. Grande partecipazione, ieri pomeriggio, nella sala consiliare di Palazzo dei Priori per il rinnovo del consiglio comunale dei ragazzi, ragazze, bambini e bambine. Sedici candidati, un vero record, hanno snocciolato un programma per Viterbo e la scuola con punti interessanti. Tra questi l’abbattimento totale delle barriere architettoniche, maggiori spazi verdi e parcheggi, rilancio del centro storico, ampliamento del taglio dell’erba, spazi aggregativi per giovani e anziani, nuove strutture sportive, miglioramento dello stato delle strade cittadine. Solo per citarne alcune. Molti candidati hanno citato strutture per disabili come ascensori per permettere piena inclusività: le scuole, in questo senso, hanno creato un atteggiamento costruttivo dei ragazzi che si è visto tutto. A presiedere il consiglio elettivo la prima cittadina Chiara Frontini con l’assessore Rosanna Giliberto e la consigliera Melania Perazzini che ha coordinato i lavori. Da scrutatori hanno dato il loro contributo i consiglieri comunali Paolo Moricoli e Alessandra Croci. Presente tra il pubblico anche la consigliera comunale Alessandra Troncarelli. «Il consiglio dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e ragazze è un modo per noi di ascoltare la voce delle giovani generazioni che abbiamo fortemente voluto con l’assessore Giliberto e le consigliere Perazzini e Pietrangeli che ora non è qui ma è come se ci fosse. Alessandra Croci è stata un’insegnante e abbiamo qui Chiara, la sindaca uscente della prima legislatura. Così è un modo per farvi partecipare concretamente e parlare delle cose della città ,di ciò che vi piace e no. Portate le vostre proposte e noi le discutiamo in consiglio comunale e molte cose le abbiamo votate e finanziate. Molti hanno fatto dei programmi con volantini e Qrcode. Crediamo che dalle vostre idee e parole vengano le migliori proposte per cambiare le cose». La consigliera Perazzini ha detto che «è emozionante per voi, il ghiaccio si rompe molto facilmente, sarà bello condividere e parlare come fate a scuola. C’è anche il saluto della consigliera Pietrangeli che ci teneva che ha mandato un messaggio». Rosanna GIliberto ha detto che «questa seconda esperienza sarà proficua per voi e noi, c’è l’ascolto attivo con le vostre scuole. Il percorso si concretizzerà con la votazione: l’ultima proposta dello scorso consiglio comunale, di permettere la comunicazione aumentativa in ogni scuola, si sta realizzando in tutti i plessi». Dopo l’ascolto del saluto della consigliera Francesco Pietrangeli, all’estero per motivi di specializzazione, si è passati alle operazioni di voto che hanno sancito, dopo lo scrutinio, la vittoria della nuova giovane sindaca Gioia Maria Buzzi.

Nel suo brevissimo discorso d’insediamento la neo fascia tricolore di Viterbo ha ringraziato tutti quelli che l’hanno votata e garantito che «ascolterò tutte le vostre proposte», rivolgendosi a tutti i neo eletti giovani consiglieri comunali viterbesi. Il nuovo consiglio comunale dei ragazzi esordirà pubblicamente il prossimo 23 maggio a Pratogiardino invitato dall’assessore Rosanna Giliberto per il 18° Festival del volontariato.