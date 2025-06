Sarà online da domani l’avviso pubblico riguardante l’assegnazione di contributi economici, a sostegno delle famiglie, per l’iscrizione dei bambini ai nidi accreditati del Comune di Viterbo, per l’anno educativo 2025/2026. Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al prossimo 21 luglio. Destinatari dell’intervento – si legge nell’avviso pubblico – sono le famiglie dei minori 3-36 mesi che fruiscono del servizio, residenti nel comune di Viterbo, regolarmente iscritti agli asili nido privati accreditati operanti sul territorio comunale. Tra i requisiti un Isee ordinario in corso di validità non superiore a 40 mila euro e la residenza nel comune di Viterbo del genitore richiedente e del minore. Il provvedimento, che fa seguito all’approvazione della delibera di giunta approvata lo scorso 20 giugno, ha come finalità quella di alleggerire i costi dei servizi educativi per la prima infanzia, sostenendo in particolare le fasce Isee medie.

«La nostra amministrazione è molto attenta alle esigenze delle famiglie e dei bambini – sottolinea la sindaca Chiara Frontini - E questo avviso ha come principale obiettivo quello di rendere i servizi per la prima infanzia più accessibili e sostenibili. Una misura utile e preziosa che va ad alleggerire il carico economico delle famiglie e al tempo stesso sostenere e agevolare la frequenza degli asili nido fin dai primi mesi dei piccoli. Una soluzione spesso risolutiva per famiglie con entrambi i genitori impegnati lavorativamente e funzionale alla crescita dei bambini».

«Con questo nuovo avviso - afferma l’assessore all’educazione Rosanna Giliberto - vogliamo sostenere in modo tangibile le famiglie che ogni giorno affrontano la sfida di conciliare lavoro e cura dei propri figli. Il nostro obiettivo è rendere i servizi per la prima infanzia più accessibili, soprattutto alle fasce medie di reddito, spesso escluse da altri strumenti di sostegno».

«Questo intervento completa una strategia più ampia avviata dalla nostra amministrazione – aggiunge la consigliera comunale Melania Perazzini - che ha incluso l’aumento dei posti disponibili nei nidi comunali. Continuiamo a lavorare per garantire a tutte le bambine e i bambini pari opportunità educative fin dai primi anni di vita, rafforzando così il nostro sistema di welfare a misura di famiglia».

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il competente ufficio al numero 0761 348 552 o alla mail asilonido@comune.viterbo.it

