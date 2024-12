Sono terminati oggi i lavori di asfaltatura della Cassia Nord nel tratto tra la rotonda del centro commerciale Città dei papi e gli svincoli della superstrada. I lavori sono andati avanti per tre giorni e durante l’esecuzione si sono verificati disagi alla circolazione stradale. Nelle principali arterie della zona si sono verificate code e rallentamenti. Diverse le lamentele degli automobilisti, in particolare qualcuno ha chiesto il eseguire i lavori di notte. «I lavori in notturna costano circa il 30% in più - ha risposto la sindaca Frontini -. Abbiamo preferito sopportare qualche giorno di disagi per risparmiare risorse e riuscire a risanare un maggior numero di strade, che ne hanno bisogno».

La sindaca ha spiegato che l’Amministrazione ha contratto due mutui per finanziare questi interventi, adottando il principio del “buon padre di famiglia” per l’utilizzo dei fondi.