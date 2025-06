Il Comune di Viterbo ha prorogato la scadenza dell’open call per la raccolta di idee e contributi nell’ambito della candidatura della città a Capitale Europea della Cultura 2033 al 31 luglio 2025. L’iniziativa mira a coinvolgere attivamente cittadini, istituzioni, imprese, enti culturali e realtà del terzo settore nella costruzione condivisa della visione culturale di Viterbo per il 2033. L’open call rappresenta uno strumento fondamentale per raccogliere proposte, suggerimenti, progetti e riflessioni che contribuiranno alla definizione del dossier di candidatura. La proroga risponde all’esigenza di garantire la più ampia partecipazione possibile, favorendo l’inclusione di nuovi contributi e la valorizzazione della pluralità di voci del territorio. Il modulo di presentazione delle proposte è disponibile al seguente link: https://comune.viterbo.it/novita/candidatura-della-citta-di-viterbo-a-capitale-europea-della-cultura-2033-lopen-call . Tutti i soggetti interessati sono invitati a partecipare entro e non oltre la nuova scadenza del 31 luglio 2025. Ogni contributo sarà attentamente valutato e potrà rappresentare un tassello importante nella costruzione di una candidatura ambiziosa, condivisa e radicata nel territorio.