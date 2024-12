I lavori del primo stralcio ovvero la posa in opera di nuova illuminazione, si concluderanno entro un mese e mezzo. Si tratta del parcheggio del Sacrario, il cui progetto di riqualificazione prevede l’installazione di dodici telecamere “intelligenti” e il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi. Obbiettivo dell’intervento è quello di migliorare la sicurezza per gli automobilisti e dei pedoni dal momento che sia i marciapiedi sia il manto stradale sono attualmente sconnessi a causa delle radici degli alberi, ma anche la sicurezza urbana di quella zona. Le speciali telecamere di videosorveglianza integrate che verranno installate su alcuni dei 19 pali di sostegno del nuovo sistema di illuminazione a forte risparmio energetico con 28 corpi illuminanti, consentiranno infatti un controllo totale sull’area di 9 mila metri quadrati. La videosorveglianza permetterà anche gli interventi degli operatori che, tramite microfoni, potranno segnalare eventuali situazioni di pericolo o rischi. Anche l’intensità dell’illuminazione potrà variare in ragione delle esigenze di sicurezza. Saranno anche rimosse le due torri faro che svettano attualmente sul parcheggio. «I lavori di riqualificazione del parcheggio del Sacrario rispondono ad una esigenza di modernizzazione, ma si tratta soprattutto di una operazione di sicurezza in una delle aree del centro storico a cui è necessario dedicare grande attenzione - dice la sindaca Chiara Frontini - il sistema di videosorveglianza è tra i più avanzati tra quelli che sono attualmente disponibili. E’ stato adottato solo da poche città italiane, valuteremo di poterlo replicare anche in altre zone del centro».