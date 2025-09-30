CIVITAVECCHIA – È in programma per giovedì il vertice tra il sindaco Marco Piendibene, il presidente del Consiglio Comunale Marco Di Gennaro e la consigliera delegata alla Sanità Marina De Angelis con le direttrice generale della Asl Rm4 Rosaria Marino.

«L’Amministrazione comunale segue con la massima attenzione le notizie relative alla situazione degli operatori socio-sanitari impiegati attraverso l’appalto della Cooperativa Nuova Sair presso l’Asl Roma 4, che desta forte preoccupazione nel territorio – hanno spiegato da Palazzo del Pincio –l’appuntamento nasce dall’esigenza di acquisire direttamente dall’Azienda sanitaria i necessari chiarimenti e approfondimenti, al fine di tutelare da un lato la stabilità occupazionale dei lavoratori coinvolti e, dall’altro, la continuità dei servizi di assistenza socio-sanitaria che rappresentano un presidio essenziale per la comunità locale. L’Amministrazione comunale conferma la propria disponibilità a favorire ogni percorso di dialogo e collaborazione tra le istituzioni e i soggetti interessati – hanno concluso -nella convinzione che solo attraverso il confronto sia possibile individuare soluzioni equilibrate e rispondenti ai bisogni del territorio».