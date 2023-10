LADISPOLI - «Il mosaico della Villa Romana sul lungomare di Palo Laziale è stato individuato dalla Giunta per partecipare al bando regionale “Valorizzazione dei luoghi della Cultura”». Ad annunciarlo il sindaco Alessandro Grando. «Le risorse del bando – ha spiegato - saranno utilizzate per un progetto che riguarda la copertura del sito archeologico sul lungomare di Palo Laziale. Il sito risalente all’età romana, è oggi minacciato dalle condizioni atmosferiche e dalla presenza del mare, dall’atmosfera salina e dal particolato sabbioso che viene trasportato dai venti e che danneggia il monumento impedendone la leggibilità e la valorizzazione potenziale. A tale scopo, è stato proposto un progetto per una copertura che possa, mediante indicazioni metodologiche e operative, permettere una idonea accessibilità culturale e valoriale ai beni. La copertura ipotizzata – ha concluso Grando - potrà tutelare e proteggere il monumento, tenendo in considerazione la volontà di replicare i medesimi dispositivi e le medesime metodiche anche per altri siti».

