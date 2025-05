CIVITAVECCHIA – Si svolgerà venerdì 6 giugno la Giornata dell’inclusione e dei diritti della comunità LGBTQIA+, promossa dal comune di Civitavecchia con una serie di iniziative pubbliche. L’appuntamento, presentato dalla consigliera comunale di AVS Valentina Di Gennaro, delegata alle Politiche di genere, prevede un corteo studentesco alle 9:30 e un incontro pubblico alle 18:30 con Imma Battaglia e Monica Cirinnà, volto a riflettere su «corpi, diritti, amore e resistenza».

«Ci sono giorni che non si attraversano: si scelgono. Venerdì 6 giugno è uno di questi», si legge nella nota firmata dalla consigliera, che descrive la giornata come «una dichiarazione d’amore per le identità che resistono, per le voci che non chiedono più il permesso di esistere».

Tra i temi toccati: la parità dei diritti, l’inclusione e la visibilità della comunità LGBTQIA+. «Le nuove generazioni non stanno aspettando che il mondo cambi: lo stanno già cambiando», ha aggiunto Di Gennaro. L’incontro serale sarà «uno spazio per i pensieri lunghi e le parole che fondano alleanze». «Non per assistere. Per esserci», conclude il comunicato.

