LADISPOLI – Il chiosco di Marina di Palo che, dopo la chiusura è finito sotto i riflettori per il degrado che lo avvolge (tanto che nei mesi scorsi vi erano stati apposti i sigilli in un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Polizia locale), ora è finalmente pronto a tornare a “nuova vita”. Sarà annesso alla spiaggia inclusiva di Marina di Palo.

Ad annunciarlo, ora ufficialmente, è stato il sindaco Alessandro Grando. La giunta ha infatti approvato «l’atto di indirizzo per l’avvio di una procedura pubblica finalizzata alla gestione congiunta del chiosco comunale sul Lungomare Marina di Palo e della spiaggia inclusiva antistante, attraverso un progetto a forte valenza sociale».

«Con questa decisione l’amministrazione dà attuazione a quanto già annunciato nei mesi scorsi dal sindaco Alessandro Grando (leggi qui): la struttura non sarà destinata a una semplice attività commerciale, ma diventerà parte integrante di un progetto sociale stabile, pensato per garantire l’accesso al mare alle persone con disabilità e promuovere l’inclusione lavorativa».

«Il modello individuato prevede un sistema integrato: l’attività del chiosco sosterrà economicamente la gestione della spiaggia inclusiva, assicurando continuità e qualità del servizio senza oneri a carico del bilancio comunale», hanno spiegato da Palazzo Falcone.

Il progetto prevede che «almeno il 50% dei posti della spiaggia» dovranno essere gratuiti «per le persone con disabilità»; «una quota della spiaggia sarà aperta alla generalità dell’utenza, per favorire l’incontro, la condivisione degli spazi e la piena integrazione sociale, evitando la creazione di spazi separati o esclusivamente dedicati a specifiche categorie»; «il servizio sarà garantito per l’intera stagione balneare, con personale formato anche per l’assistenza alla balneazione»; «il gestore dovrà prevedere opportunità di inserimento lavorativo per persone con disabilità e categorie fragili»; «il chiosco sarà ristrutturato e allestito a cura e spese del concessionario nell’ambito del progetto sociale».

«Con questo atto – ha commentato il sindaco Alessandro Grando - manteniamo l’impegno preso con la città: il chiosco del Lungomare Marina di Palo sarà destinato a un progetto sociale, con l’obiettivo di costruire un modello stabile e sostenibile che permetta alle persone con disabilità di vivere il mare in condizioni di dignità, sicurezza e pari opportunità. La gestione integrata tra chiosco e spiaggia inclusiva consentirà di garantire un servizio continuo, di qualità e senza costi per il Comune, creando allo stesso tempo opportunità concrete di inserimento lavorativo per le persone fragili. È una scelta chiara e coerente con la nostra idea di città: uno spazio pubblico che diventa luogo di inclusione, integrazione e solidarietà».

Nelle prossime settimane gli uffici comunali preposti procederanno con la pubblicazione della gara pubblica per individuare il soggetto che realizzerà e gestirà il progetto sociale.