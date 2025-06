LADISPOLI - Bottiglie di vetro, carta, plastica, residui di cibo. Il chiosco posizionato sul lungomare Marina di Palo, chiuso da mesi (la convenzione con chi lo aveva ottenuto in gestione era giunta al termine) è ormai in mano agli incivili.

Una situazione più volte denunciata dai residenti e da chi frequenta la zona non solo nelle ore diurne ma anche in quelle serali. Stanchi di vedere deturpata l’area.

E se da un lato i riflettori vengono puntati sull’inciviltà e sulle azioni vandaliche dei cittadini (basti vedere anche i rifiuti abbandonati in spiaggia o i danni causati alla passerella sul lungomare Marco Polo direzione via Sanremo) dall’altra parte i fari vengono posizionati anche sulla struttura un tempo punto di ristoro al centro dell’area: è arruginita, abbandonata all’incuria.

Che cosa ne farà il Comune?

«Intendiamo attivare un progetto con finalità sociali con il coinvolgimento attivo di ragazzi disabili e di altre categorie fragili», ha spiegato il sindaco Alessandro Grando. Una possibilità questa che bene si “sposerebbe” con la vicinanza alla spiaggia inclusiva inaugurata lo scorso anno e che da questo 2025 prevede anche un’area ombreggiata dove stazionare non solo durante il periodo estivo ma anche invernale (un po’ come accaduto durante l’Air Show di qualche giorno fa).

Ma per realizzare il progetto pensato dall’amministrazione comunale «serve tempo». ha evidenziato ancora il sindaco. «Ci stiamo lavorando».

