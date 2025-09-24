CIVITAVECCHIA – La giunta ha approvato la relazione descrittiva per l’intervento di riqualificazione di piazza Leandra, cuore pulsante del centro storico e luogo simbolico della vita civile e religiosa cittadina. Con questa delibera l’Amministrazione intende partecipare al bando regionale che concede contributi ai Comuni (ad esclusione di Roma Capitale) per la tutela e il recupero degli insediamenti urbani storici. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 17.00 di domani, 25 settembre.

Il progetto, redatto dal Servizio Lavori Pubblici – Ambiente, prevede un investimento complessivo di 450mila euro. Obiettivo: restituire a piazza Leandra la sua centralità urbana e culturale, coniugando rispetto per la storia e necessità di modernizzazione.

Le finalità dichiarate vanno dalla tutela dell’impianto urbano originario alla valorizzazione dell’identità culturale della piazza, passando per il miglioramento della qualità degli spazi pubblici e dell’urbanizzazione primaria. L’Amministrazione sottolinea come la riqualificazione possa avere effetti non solo estetici ma anche sociali ed economici: più coesione, maggiore attrattività per residenti e turisti, stimolo alle attività di ristorazione e accoglienza.

Gli interventi programmati comprendono il rifacimento delle pavimentazioni in pietra, con l’utilizzo di sampietrini e lastre di peperino in continuità con i materiali storici, il restauro degli arredi urbani e in particolare della fontana centrale, oltre alla rimozione della sosta veicolare per garantire una maggiore fruibilità pedonale. È inoltre prevista la realizzazione di reti di sottoservizi per un utilizzo razionale del sottosuolo e un nuovo impianto di illuminazione pubblica, basato su tecnologie LED a basso consumo e studiato per integrarsi armoniosamente con il contesto storico.

Un intervento – si legge – che coniuga memoria e innovazione, volto a restituire a piazza Leandra un ruolo centrale nella vita cittadina, preservando la sua identità ma al tempo stesso rendendola più accogliente e sicura.