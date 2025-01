Poco meno di un milione di euro. 971mila e 289, per essere precisi, è la somma totale da introitare su cui il Comune ha avviato una serie di accertamenti per stabilire gli incassi reali.

Soldi provenienti dalle sanzioni elevate in materia di violazioni sia al codice della strada sia alle norme sui rifiuti ma anche dalla quota che Francigena deve versare all’amministrazione di Palazzo dei Priori derivante dai proventi dalla gestione dei parcheggi a pagamento.

Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda le multe per la mancata ottemperanza delle regole in materia di rifiuti, riferite al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024, la somma che sarà incamerata dalle casse comunali è di 21mila e 300 euro.

Decisamente molto più consistente la cifra che sarà incassata per le violazioni al codice della strada: 621.989 euro.

Entrata su cui è stato però avviato un accertamento relativamente all'annualità 2024 essendo stata elaborata sui verbali elevati dalla polizia locale in un periodo di tempo piuttosto ristretto, dal primo agosto al 31 dicembre.

Interessante anche l’ammontare dei proventi che la partecipata Francigena deve erogare al Comune come canone per la gestione del servizio sosta e dei parcheggi a raso e in struttura.

Per contratto la società deve corrispondere una quota pari al 20% che, “presumibilmente” come recita la determina dirigenziale, per il 2024 è di 328mila euro.

Fin qui soldi che entrano nelle ‘bisognose’ casse del palazzo comunale ma è prevista anche l’uscita, o meglio la necessità di impegnare la somma di poco più di 262mila euro a sostegno della Francigena per quanto riguarda la gestione del trasporto pubblico.

Cifra che sarà riconosciuta alla partecipata al 100% dal Comune per i maggiori costi già sostenuti e da sostenere relativamente al 2024, rispetto alla precedente annualità.

Il pagamento dell'importo è previsto entro la fine di gennaio.