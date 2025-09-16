Il regionale veloce 4514 da Roma Termini per Foligno delle 17 da lunedì tornerà a fermare a Orte così come avevano chiesto i comitati dei pendolari. La notizia arriva dall’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera.

«A partire da lunedì 22 settembre - dice - il treno regionale umbro 4514, che parte dalla stazione Termini alle ore 17, riprenderà a fermarsi ad Orte. È questo il risultato di una positiva collaborazione fra l'assessorato ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio e l’omologo assessorato umbro, che ha risposto positivamente alle necessità emerse in queste settimane».

La richiesta della Regione Lazio di riattivare la fermata del RV 4514 è stata inoltrata per venire incontro alle istanze dei pendolari. Il provvedimento consentirà di integrare l’offerta nella fascia oraria delle 17 verso Orte, attualmente servita dal solo treno RV 4106 delle 17:20, che risulta particolarmente caricato in quanto unico instradato sulla direttissima.

«Ringrazio l'assessore umbro per aver dato disponibilità a raccogliere la nostra richiesta - dice l’assessore Ghera - che garantirà un miglior equilibrio del servizio ferroviario nella fascia oraria interessata, rispondendo in maniera più adeguata alla domanda di trasporto dei pendolari diretti ad Orte».

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Daniele Sabatini, parla di «un grande risultato, frutto di un positivo gioco di squadra in favore del territorio della Tuscia».

Sabatini sottolinea che la riattivazione della fermata permetterà « ai pendolari di ritorno dalla Capitale un rientro più agevole. Si tratta di un importante risultato su cui abbiamo molto lavorato, recependo le richieste dei nostri utenti che avevano evidenziato come l'offerta di questo treno con conseguente fermata ad Orte consentisse di superare molte criticità, migliorando soprattutto le condizioni di viaggio e riducendo di molto il carico dei passeggeri, altrimenti ammassati su un unico convoglio. Ringrazio per questo l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio Fabrizio Ghera - conclude Sabatini - e l’onorevole Mauro Rotelli che si sono attivati e spesi molto in queste settimane centrando questo importante obiettivo, che conferma ancora una volta come il nostro impegno per migliorare le condizioni di viaggio dei pendolari, contribuendo a superare i disagi, resti costante».