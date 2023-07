LADISPOLI - Tre milioni di euro da dedicare interamente alle Politiche sociali. Ad annunciare la novità resa possibile dalla variazione al bilancio di previsione approvata nel corso dell'ultimo consiglio comunale, è stato il sindaco Alessandro Grando. «Grazie all'ottimo lavoro svolto dall'ufficio ragioneria guidato dal dottor Barbato - ha spiegato il primo cittadino - che ringrazio per l’impegno profuso e la consueta professionalità dimostrata, abbiamo implementato il bilancio con una variazione in aumento di circa 5 milioni di euro, di cui 3 milioni interamente dedicati alle Politiche sociali. Con questo intervento abbiamo soddisfatto tutte le richieste degli uffici, assicurando i fondi necessari per il sostegno alle categorie più fragili (assistenza educativa scolastica, assistenza domiciliare per anziani e disabili, rette minori in istituto ecc.). Garantire priorità ai capitoli dei Servizi sociali nell’assegnazione delle risorse è un impegno ben preciso che abbiamo formalizzato nel nostro programma elettorale e, come già accaduto nella passata consiliatura, stiamo mantenendo fede agli impegni presi con la città», ha proseguito il sindaco Grando che ringrazia i consiglieri di maggioranza «e il consigliere Trani, unico dell'opposizione, per aver votato favorevolmente il provvedmento sopra citato». «Siamo davanti ad un pacchetto di interventi che guardano alle persone più fragili - ha aggiunto il delegato alle Politiche sociali, Fiovo Bitti - Grazie alle maggiori risorse a disposizione, gli uffici riusciranno a garantire e, soprattutto, a rafforzare i servizi ai cittadini, tenendo conto delle diverse esigenze e aspettative. Proprio in questi giorni, intanto, si sta accelerando anche sul versante della attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, così da avere ulteriori strumenti per contrastare fenomeni come la povertà assoluta o per favorire una migliore e maggiore inclusione delle persone con disabilità».

GLI ALTRI INTERVENTI

E oltre agli stanziamenti sul sociale, finanziamenti arrivano anche «per una serie di interventi tra cui - ha detto il sindaco Grando - la manutenzione delle alberature, la riqualificazione del manto stradale della ciclabile di Palo laziale, l'implementazione dell’impianto di illuminazione in alcune vie cittadine e di campagna, la ristrutturazione del Ponte Bikila, la riqualificazione dell’approdo dei pescatori sul Lungomare Marco Polo e la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del palazzetto dello sport. Tutto questo - ha concluso il primo cittadino- è stato possibile grazie ad una gestione sana e prudente del bilancio comunale, che non ha mai avuto i conti in ordine come questo momento».

