CIVITAVECCHIA - Csp informa gli utenti del Trasporto Pubblico che da lunedì 09 giugno 2025 entrerà in vigore l’orario estivo. I nuovi orari sono reperibili dal nostro sito internet aziendale www.civitavecchiaservizipubblici.it nella sezione “Trasporto Pubblico” e presso i nostri uffici di "Villa Albani" in Via Terme di Traiano 42, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00, ed anche il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30.

Dal giorno 09 Giugno 2025 sarà attivo anche il collegamento per il Parco Acquatico Aquafelix secondo il seguente itinerario ed orario: Stazione FF.SS. - Viale Garibaldi - Piazza Vittorio Emanuele - Corso Marconi - Via XVI Settembre - Via Braccianese Claudia - Via Pecorelli - Via Terme Traiano - Terme Taurine (sito archeologico) - Via Terme di Traiano - Parco Acquatico “Aquafelix “ - Via Terme di Traiano - Via Pecorelli - Via Braccianese - Via XVI Settembre - Piazza Calamatta - Piazza Vittorio Emanuele - Viale Garibaldi - Stazione FF.SS.

Capolinea Stazione treni: partenze 10:10/11:10.

Capolinea “Aquafelix “: partenza 18:40.

