FIUMICINO - L’assessore alle attività produttive, Raffaello Biselli, presente all’incontro tenutosi nella Sala Consiliare del Comune di Monte Rotondo, organizzato da Roma Città Metropolitana, per valutare innovazioni tecnologiche sostenibili, utili ad incentivare il rinnovamento energetico, la mobilità elettrica e l’illuminazione urbana di Fiumicino.

«L’obiettivo dell’amministrazione, nell’ambito delle politiche ambientali e di sviluppo, è quello di trasformare la nostra città in una ‘Smart City’ all’avanguardia, alzare la qualità della vita, sviluppare al massimo le potenzialità economiche del territorio mantenendo uno stile sostenibile – ha proseguito l‘assessore –. Il dibattito ha evidenziato l’importanza di trasformare il sistema di trasporto urbano per ridurre le emissioni nocive ed incentivare soluzioni a basso impatto ambientale, attraverso l’installazione di colonnine per la ricarica di ultima generazione.

Un focus particolare è stato riservato all‘illuminazione ed al riscaldamento delle abitazioni popolari; il progetto è quello di realizzare interventi mirati ed ecosostenibili per efficientare gli impianti e sensibilizzare i cittadini ad un utilizzo più attento delle risorse energetiche».

Hanno partecipato al convegno anche i rappresentanti di due aziende leader nel settore della transizione ecologica, che hanno sottolineato i vantaggi nell’utilizzo di sistemi sostenibili, illustrandone i diversi impieghi.

«La transizione ecologica è diventata una priorità per la città di Fiumicino e l’ambizione è quella di diventare un modello di riferimento per altre comunità impegnate nella stessa direzione», ha concluso l’assessore Raffaello Biselli.