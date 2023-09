CIVITAVECCHIA – Prosegue la rivoluzione del Trasporto pubblico locale con Csp che ha recepito lamentele e segnalazioni di utenti e autisti effettuando diverse modifiche per un servizio il più funzionale possibile.

Ogni quartiere periferico sarà servito da almeno due linee, nuove fermate aggiunte per venire incontro alle richieste dell'utenza e paline con il grafo di rete su ogni fermata. Si parte il 2 ottobre e sarà concessa un'altra settimana di viaggi gratuiti alla città in modo da agevolare la fase di transizione.

Il sindaco Ernesto Tedesco ha detto: «Abbiamo convocato questa conferenza perché abbiamo notato che anche la stampa si è occupata della vicenda acquisendo le legitime lamentele dei cittadini. Innanzitutto ringrazio il presidente di Csp Fabrizio Lungarini, l’assessore ai Trasporti Dimitri Vitali e il consigliere comunale Roberta Morbidelli perché dal 18 settembre si è introdotto questo nuovo sistema frutto di una scelta di tutto il consiglio comunale (delibera approvata all'unanimità), un lavoro che dalla fine degli anni 70 non è stato realizzato. Sicuramente un piano Tpl non improvvisato ma come tutte le cose che cambiano ha una fase sperimentale. Voglio rassicurare sul fatto che le istanze sono e saranno sempre recepite. Questo è un passaggio importante e storico, era necessario cambiare».

Vitali ha sottolineato che forse «siamo stati poco attenti su comunicazione perché una rivoluzione così epocale ha delle cose da sistemare. Il nostro scopo non era imporre il nuovo Tpl, l’amministrazione ha deciso di metterlo in città a titolo gratuito e intanto abbiamo recepito le cose che andavano perfezionate. Lo schema del percorso è valido quindi abbiamo fatto delle riunioni dando l'indirizzo politico ai tecnici. Si è parlato di criticità legate più che altro alla cattedrale. Ribadisco, noi abbiamo messo il piano in maniera sperimentale per vedere se tenesse o meno e ora abbiamo fatto delle modifiche in pochissimi giorni. Credo sia opportuno aggiungere una settimana di viaggio gratuito, restiamo sempre pronti e aperti. Quando in città troveranno da pagare la corsa significherà che piano sarà operativo».

Morbidelli ha ricordato che «era volontà di questa amministrazione dare un piano moderno e sostenibile come in tutte le altre città. Certo un conto è metterlo su carta e un altro è provarlo. Questo periodo di prova darà modo a chi aveva fatto l’abbonamento a settembre di usufruire di una riduzione per quello di ottobre. Ovvio che quando si cambia una cosa c'è un impatto. L’utenza, poi, è prevalentemente anziana. Non hanno questo problema i ragazzi che già dal primo giorno avevano app e facevano cambi linea senza problema. Sono stati fatti dei cambi sacrosanti. Ora la linea di Campo dell’oro arriva fino alla Cattedrale proprio per dare un ulteriore accesso al mercato. Via Tirso sarà servita anche la domenica. Abbiamo allungato anche la linea express. Deve essere chiaro che questo è un piano che prevede due cambi. Faremo un altro periodo di prova».

Il presidente Lungarini ha ringraziato l' amministrazione «che ha condiviso con noi questa scelta coraggiosa» sottolineando come il piano sia stato strutturato partendo dall’idea di allargare la platea di utenti che si servono del trasporto pubblico locale e, soprattutto, di aumentare la frequenza delle corse. Il tutto però è, ovviamente, legato al numero di mezzi e di autisti in forza a Csp. «Abbiamo deciso di partire con questo periodo gratuito in modo che i vecchi utenti potessero abituarsi e segnalare criticità». «L’obiettivo era aumentare le frequenze e per fare questo il percorso andava ridotto. Penso ad esempio alla linea a che collegava il porto turistico Riva di Traiano con Borgata Aurelia che macinava 400 km al giorno, uno sforzo eccessivo per un servizio che comunque veniva garantito ogni ora e mezza. Sì, ci sono delle brevi attese cambiando le fermate ma sono comunque nettamente minori rispetto a prima, quando perdendo un autobus si doveva aspettare oltre un’ora».

Lungarini è poi entrato nel dettaglio: «Non c'è nessuna necessità di prendere un doppio biglietto visto che ogni ticket ha durata di 90 minuti. Abbiamo avuto riscontro dagli autisti del fatto che molti cittadini si siano avvicinati a provare le linee. Tanta utenza che non si era mai vista. Abbiamo rimodulato il piano facendo un mix tra quello che era il nostro intendimento iniziale e le esigenze quartieri periferici dove passeranno almeno due linee. La linea rossa dopo aver toccato l’Uliveto arriverà anche a Campo dell'oro per poi passare per i punti di interesse della città. Campo dell' oro sarà servita anche dalla linea marrone che arriverà in cattedrale e su viale baccelli. La celeste lambisce sia San gordiano che Campo dell'oro. La parte sud sarà toccata da tre linee che coinvolgeranno l’intera città. Anche il quartiere di San Liborio avrà due linee, la gialla che è stata rimodulata e che andrà a servire anche Braccianese Claudia, largo della Pace e la stazione, e dalla ridisegnata linea express che servirà anche il Centro Chenis. Borgata Aurelia avrà due linee. La verde, anche lei passa da viale Baccelli e fermerà alla stazione e non più Uliveto. In più sulla linea verde ritoccando un po' le presenze riusciamo a servire via Tirso il pomeriggio e anche la domenica mattina. In cattedrale la marrone e la celeste fanno capolinea. Le altre faranno capolinea alla stazione ma passano comunque in cattedrale. Le modifiche saranno operative dal 2 ottobre e faremo una ulteriore settimana gratuita per stampare anche le paline con i colori delle linee e di mettere le indicazioni su ogni singola fermata. I percorsi saranno caricati sulla nostra app, nel giro di qualche mese metteremo sistema di pagamento automatico attraverso carte di credito, smartphone, eccetera. Le paline dovrebbero arrivare entro la fine del periodo di prova».

