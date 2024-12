CIVITAVECCHIA – Entreranno in vigore da lunedì 16 settembre gli orari scolastici e invernali del trasporto pubblico locale.

Con il nuovo anno scolastico, infatti, Csp riprende il servizio di trasporto per tutti gli studenti che frequentano le scuole del territorio comunale: riprenderà, infatti, il servizio Scuolabus per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e saranno riattivate le linee TPL Studenti per le scuole superiori. «Il sistema tariffario e le agevolazioni studenti non hanno subito variazioni – spiegano dalla municipalizzata - tutto ciò anche per permettere di ampliare un sempre più ricorrente utilizzo del servizio pubblico nelle tratte urbane. La presenza di Csp è anche nel servizio scuolabus, la cui flotta gialla trasporterà per tutto l’anno scolastico gli utenti/alunni che ne hanno fatto richiesta».