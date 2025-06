CIVITAVECCHIA – Torna il centro Estivo “Educocamp – Csp", il progetto educativo inclusivo per bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, organizzato dal Comune di Civitavecchia ed il Servizio Oepac (Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione, ex Aec) di Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, giunto alla terza edizione, che avrà luogo presso la scuola “Bambini di Beslan” in via dell’Immacolata.

In programma tante attività ludiche e ricreative di gruppo. Il personale educativo della Società sarà lieto di intrattenere tutti i partecipanti con la massima professionalità e dedizione. Il progetto prevede l’ammissione di 45 bambini che saranno suddivisi in tre gruppi: dai 3 ai 5 anni; dai 6 agli 8 anni; dai 9 agli 11 anni. È previsto l’inserimento di 9 bambini con disabilità che saranno seguiti da Oepac assegnati in base alla gravità del disturbo.

Le porte del Centro Estivo apriranno agli ospiti dal giorno 1° luglio 2025, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle ore 13. Tutti gli utenti verranno selezionati in base alla tabella ISEE e agli altri criteri specificati nell’avviso pubblico.

L'apertura dell'invio delle domande per l'inserimento nelle graduatorie di ammissione avverrà il giorno 13 giugno 2025 alle 12 e terminerà il giorno 20 giugno 2025 alle 12. La modulistica, in formato PDF, (MODULO DI ADESIONE + AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE) completa di tutti i dati richiesti dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: centroestivo2025@pec.civitavecchiaservizipubblici.it

La modalità di invio sopra indicata è da considerarsi tassativa. Non saranno accettate ed elaborate pratiche inviate da caselle di posta non certificate o brevi manu presso gli Uffici della Società Civitavecchia Servizi Pubblici Srl.

La modulistica è scaricabile dal sito www.civitavecchiaservizipubblici.it presente nella Home Page nella sezione “CSP Informa” e “Servizio OEPAC”. Le tre graduatorie verranno pubblicate sul sito internet della Civitavecchia Servizi Pubblici Srl entro il giorno 26 giugno 2025: l'ordine sarà predisposto in base al numero di protocollo indicato sulla pratica. I posti a disposizione saranno assegnati in funzione della graduatoria che sarà definita in applicazione dei criteri previsti dall’Avviso.

Il modulo di adesione è disponibile al seguente link: http://www.civitavecchia-servizi-pubblici-srl.it/assistenti-educatori-culturali/