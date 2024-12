Procede la battaglia legale del Comune di Viterbo contro l’autorizzazione del nuovo invaso della discarica di Monterazzano. E’ arrivata martedì, infatti, l’autorizzazione alla sindaca ad impugnare l’ultimo atto amministrativo, in ordine di tempo, facente parte dell’impianto autorizzatorio, il Paur, provvedimento autorizzatorio unico regionale.

«Si tratta del terzo ricorso, dopo quello contro il parere endoprocedimentale della Direzione regionale rifiuti che si esprimeva favorevolmente a patto che l’invaso fosse a servizio dell’intero territorio regionale e quello contro la Via - Valutazione di impatto ambientale - dice la sindaca Frontini - Deve essere chiaro a tutti che facciamo sul serio e che intendiamo difendere questo territorio dal principio di emergenza strutturale. Qui è mancata la programmazione e Viterbo e la Tuscia non saranno ancora, come lo sono stati per gli ultimi dieci anni, la discarica di Roma e del Lazio. Noi non abbiamo nessuna intenzione di tollerarlo e ci stiamo battendo con ogni mezzo per affermare le ragioni del territorio».