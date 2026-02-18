SANTA MARINELLA – A seguito delle abbondanti piogge degli ultimi giorni, il Comune di Santa Marinella è passato all'azione per mettere in sicurezza i tratti stradali resi impraticabili dai nubifragi.

Il primo intervento urgente riguarda via Pontenuovo. La strada interpoderale, pesantemente colpita dalle recenti piogge torrenziali, è diventata impercorribile a causa di smottamenti e pericolosi accumuli di fango. Lo "scarracciamento" della via rende inaccessibile la zona ai frontisti e blocca il transito sia in uscita che in entrata dei veicoli, anche al depuratore comunale Sud posto in via del Pontoncino. A seguito dell'ordinanza emessa dalla Commissaria Prefettizia Desideria Toscano, il dirigente del settore ha affidato i lavori minimi necessari per ripristinare immediatamente la sicurezza e la viabilità.

Il completamento definitivo delle opere di manutenzione resterà, come previsto, a cura e spese del Consorzio.

Quello di via Pontenuovo dovrebbe essere solo il primo di una serie di interventi per far fronte ai danni causati dal maltempo, che ha letteralmente "sbriciolato" il manto stradale in diversi punti del territorio sulla Statale Aurelia si registrano buche in diversi tratti del manto stradale. Anche nel centro urbano la situazione e' critica soprattutto in via IV Novembre e nelle vie limitrofe, dove si sono aperti crateri pericolosi per la circolazione. Segnalazioni di forti disagi e buche profonde arrivano anche dalle zone di Perazzeta, Capolinaro e Santa Severa.