Il circolo Pd di San Martino al Cimino porta all’attenzione dell’amministrazione comunale la situazione della Strada Filante che dalla porta Ovest di San Martino collega l’area Peep e la lottizzazione “Balletti” per proseguire fino a ricollegarsi con la cassia Sud. «Questa strada - dice il circolo - è molto importante, sia per il tratto urbano che interessa la buona parte degli abitanti della frazione, sia perché rappresenta la seconda via di collegamento con la città di Viterbo. Succede che per varie ragioni la strada Sammartinese venga interdetta al traffico e la Strada Filante diventa la via principale di collegamento con Viterbo. Inoltre sul suo tracciato, oltre agli insediamenti della zona urbana, si affacciano molte decine di abitazioni ed un importante centro specialistico sanitario come Villa Buon Respiro, per cui comunque la strada è molto trafficata». Il circolo Pd pone quindi l’accento sulle condizioni della strada.«Il manto di asfalto, a parte i primi metri rifatti da qualche anno, si presenta disconnesso - dice - sia per i periodici interventi di ripristino di un vetusto acquedotto che continuamente si rompe, sia per le buche dovute alla cattiva manutenzione ed al traffico intenso. Il tratto a cavallo del passaggio a livello è diventato quasi intransitabile per la disconnessione della pavimentazione stradale ed in occasione delle piogge una parte si allaga. Subito dopo, dove la strada si incunea in una antica tagliata, a causa dell’erosione da parti degli agenti atmosferici e di una assente manutenzione, periodicamente si staccano movimenti franosi che mettono in pericolo l’incolumità dei viandanti e le situazioni di pericolo continuano fino all’immissione sulla statale Cassia Sud».

«Ci risulta - scrive il circolo Pd - che l’amministrazione comunale ha finanziato una ingente somma per la viabilità delle frazioni, prevedendo lavori su strada Signorelli e su Strada Campolongo, cosa sicuramente encomiabile, tralasciando però altre situazioni, ben più importanti e critiche, come quella rappresentata dalla Strada Filante che, oltre a situazioni di disagio, rappresenta un notevole problema per la sicurezza.

Chiediamo all’amministrazione comunale di inserire nei programmi di intervento anche quello riguardante la Strada Filante con priorità in considerazione dell’importanza strategica e per la pericolosità dovuta alle pessime condizioni in cui versa».