CIVITAVECCHIA – Nessun passo indietro: la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo da 264.614 euro per la valorizzazione e messa in sicurezza del parcheggio di via Pecorelli, confermando nei fatti la linea annunciata dal sindaco Piendibene. L’intervento prevede la completa trasformazione dell’area adiacente al Tribunale in un parcheggio a pagamento con sbarra automatica all’ingresso, 180 posti auto, 25 per le moto, un sistema di telecamere e cassa automatica per il pagamento.

Il progetto, approvato ieri, prevede una durata lavori di 60 giorni naturali e consecutivi. L’importo dei lavori base d’asta è di 190.427 euro, a cui si aggiungono 74.186 euro tra oneri, Iva, arredi urbani, sicurezza, imprevisti e spese tecniche, per un totale di 264.614 euro. Non è tuttavia specificato, né nella delibera né negli atti progettuali, se il pagamento della sosta sarà attivo tutti i giorni o solo nei feriali, né come verranno gestite le fasce orarie o eventuali esenzioni.