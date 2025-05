CIVITAVECCHIA – La passione per i motori invade il litorale. Il 10 e 11 maggio 2025 Civitavecchia ospiterà la prima edizione del MotorPlay Beach, evento nazionale interamente dedicato al mondo delle due ruote, che per la prima volta sceglie come quartier generale proprio la città portuale laziale.

Organizzato da Jader Giraldi, già ideatore del format MotorPlay, e patrocinato dal Comune di Civitavecchia, l’evento trasformerà Piazza della Vita, il lungomare e l’area della Marina in un grande villaggio dedicato ai motociclisti, con test ride, spettacoli acrobatici, workshop, incontri con i campioni e tour su due ruote verso i monti della Tolfa e la Tuscia.

Il programma si apre sabato 10 maggio alle 10:00 con la registrazione dei partecipanti al villaggio MotorPlay, da dove partiranno gli esclusivi tour panoramici in moto, realizzati in collaborazione con la rivista Motosprint e il Motoclub 10HP. I percorsi saranno guidati tramite roadbook e navigazione GPS, e permetteranno ai motociclisti di esplorare l’entroterra della Tuscia e i panorami collinari attorno a Civitavecchia.

Nel frattempo, sulle aree demo e le strade chiuse al traffico lungo il litorale, prenderanno il via le prove di guida e le scuole pratiche, con 8 diverse discipline tra enduro, trial, guida sicura, test su go-kart, navigazione e prove su moto elettriche e tradizionali. Le attività continueranno fino alle 16:00, con test ride messi a disposizione dai grandi marchi, tra cui Yamaha e produttori di e-bike.

Nel pomeriggio si terranno anche i workshop tematici, con la partecipazione di piloti, preparatori e specialisti del settore che offriranno consigli su allenamento, sicurezza e tecniche di viaggio. Tra gli ospiti attesi: il nove volte campione del mondo Tony Cairoli, il team DaBoot capitanato da Vanni Oddera, e numerosi piloti della Dakar.

Dalle 17:00 il villaggio aprirà ufficialmente al pubblico, con aree street food, esposizioni e spettacoli. Gran finale con lo show freestyle del team DaBoot: acrobazie in moto, salti spettacolari e momenti di mototerapia, dove ragazzi con disabilità potranno provare l’emozione della moto. In contemporanea, esibizioni di moto d’acqua e surf motorizzato animeranno la Marina. La giornata si chiuderà con un party al tramonto tra musica live, DJ set e storytelling con i campioni.

Domenica 11 maggio si riparte alle 9:00 con un nuovo raduno e la partenza degli ultimi tour panoramici. A seguire, continueranno le scuole di guida, i test ride e gli incontri con i piloti, che racconteranno al pubblico esperienze e retroscena delle loro imprese.

Il pomeriggio sarà ancora una volta all’insegna dell’adrenalina, con esibizioni acrobatiche e repliche degli show freestyle. L’evento si concluderà alle 18:00 con la cerimonia di chiusura e i saluti ufficiali dell’organizzazione, che annuncerà anche le date per la prossima edizione.

Il MotorPlay Beach 2025 sarà gratuito per il pubblico. Chi desidera partecipare attivamente ai tour, alle scuole di guida e ai test ride può acquistare il braccialetto MotorPlay Experience tramite il sito ufficiale. L’iniziativa, oltre a promuovere il turismo su due ruote, punta a valorizzare il territorio attraverso lo sport e la passione per il motociclismo, con un occhio di riguardo all’inclusione sociale e alla sicurezza stradale.

Civitavecchia si prepara così a diventare, per un intero weekend, la capitale italiana del motociclismo esperienziale.

