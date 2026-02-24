CIVITAVECCHIA – A causa di un'interruzione della fornitura da parte del fornitore esterno, Acea Ato 2 comunica che giovedì 26 febbraio dalle ore 8 alle 23 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua nel Comune di Civitavecchia nelle seguenti zone: zona borgata Aurelia, via Aurelia Nord e zona La Scaglia, zona Pantano e Sant'Agostino (Comune di Tarquinia, di competenza Acea), zona industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa), zona area portuale, zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.

Un servizio di rifornimento con 2 autobotti sarà disponibile per l'intera durata del disservizio a Borgata Aurelia (via Rossini e via Paganini).

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.