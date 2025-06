CIVITAVECCHIA – A partire da lunedì 30 giugno, l’amministrazione comunale avvierà in regime d’urgenza l’abbattimento degli alberi classificati in “categoria D” (gravità estrema) lungo viale Garibaldi. La decisione arriva dopo il recente distacco accidentale di una grossa branca da uno degli esemplari di gelso presenti sul viale alberato, un episodio che – come sottolineato dall’assessore all’Ambiente Stefano Giannini – “avrebbe potuto causare ingenti danni a persone e cose”.

L’episodio ha spinto gli uffici a rivedere con urgenza lo stato di salute delle alberature che costeggiano una delle principali passeggiate cittadine. Da una verifica è emerso che diversi gelsi versano in condizioni critiche, tali da costituire un pericolo reale per la pubblica incolumità.

A tutela della salute dei cittadini, quindi, il Pincio ha deciso di procedere immediatamente con l’abbattimento degli esemplari più compromessi, tutti ricompresi nella categoria D, che rappresenta il massimo livello di rischio secondo la classificazione arboricola.

I lavori partiranno all’inizio della prossima settimana e comporteranno inevitabilmente modifiche temporanee alla viabilità e alla fruizione dell’area. L’amministrazione ha assicurato che sarà avviato contestualmente un piano di ripiantumazione, per garantire il mantenimento del verde urbano in una zona simbolo della città.

