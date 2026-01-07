CIVITAVECCHIA – Il Comune informa che, con Determinazione Dirigenziale numero 6233 del 29 dicembre 2025, è stato approvato l’avviso pubblico per l’apertura delle iscrizioni alla Scuola dell’infanzia comunale paritaria “I Bambini di Beslan” per l’anno scolastico 2026/2027.

In conformità alla Circolare Ministeriale del 17 dicembre 2025, le domande di iscrizione potranno essere presentate esclusivamente in modalità online attraverso il sito istituzionale del Comune di Civitavecchia, utilizzando la piattaforma Elixforms, già in uso presso l’Ente.

I termini per la presentazione delle istanze sono fissati dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026.

La Scuola dell’infanzia comunale “I Bambini di Beslan”, nel rispetto del vigente Regolamento comunale, prevede sezioni con un numero massimo di 25 bambini, ridotto a 20 in presenza di alunni con disabilità, fatte salve eventuali eccezioni compatibili con la normativa vigente. È inoltre confermata l’attivazione del tempo prolungato per due delle tre sezioni, secondo l’organizzazione già in vigore.

Alla scadenza dei termini di iscrizione, l’Ufficio Pubblica Istruzione procederà all’istruttoria delle domande pervenute e alla formulazione delle graduatorie e delle eventuali liste di attesa, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento della Scuola e dalle disposizioni ministeriali. Eventuali posti che dovessero rendersi disponibili saranno coperti mediante scorrimento delle graduatorie.

L’avviso pubblico, il modello di domanda di iscrizione e il Patto educativo di corresponsabilità tra Scuola e Famiglia saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia nel periodo utile per la presentazione delle istanze a partire dal 13 gennaio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali ufficiali dell’Ente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA