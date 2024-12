Riorganizzati dal Comune i parcheggi a Sant’Agostino. L’intervento nelle aree di sosta della località costiera, al confine con Civitavecchia, è stato realizzato nel primo fine settimana di agosto e si è reso necessario per rendere libera e percorribile l’unica strada che porta alla spiaggia e disciplinare il parcheggio delle auto, con l’attivazione di un servizio effettuato dal personale dell’azienda Ditech, gestore degli stalli a pagamento. «L’obiettivo dell’amministrazione – affermano il sindaco Francesco Sposetti e l’assessore ai Lavori pubblici Sandro Celli – è garantire un accesso in sicurezza all’arenile di Sant’Agostino, frequentato in estate da migliaia di persone. Spesso, nel corso degli anni, la sosta selvaggia ha causato non pochi problemi alla viabilità, rendendo quasi impossibile il transito delle macchine e dei mezzi di soccorso, e generato tensioni tra i cittadini. L’iniziativa vede il coordinamento e la presenza costante della Polizia Locale, che ringraziamo, per la loro attività capillare su tutto il territorio comunale. L’attenzione alla zona non verrà meno e, se sarà necessario, saranno presi altri provvedimenti per tutelare una delle località più belle e affollate del nostro litorale».