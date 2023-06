SANTA MARINELLA – “Si sta procedendo in questi giorni a diversi sopralluoghi su tutto il territorio comunale per verificare ed intervenire ove possibile per mettere in sicurezza alcune situazioni che risultano pericolose per l'incolumità dei passanti e degli automobilisti e pertanto con apposite ordinanze si sta procedendo man mano ad apportare alcune modifiche alla viabilità”. A dirlo è l’assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici Andrea Amanati. “Queste le strade prese in esame, Via Paolo Borsellino a Santa Severa che sarà a senso unico da Via Giunone Lucina in uscita direzione Aurelia, dal 15 giugno al 30 settembre, Via degli Etruschi a Santa Severa sarà a senso unico direzione Piazza Pirgy per tutto il periodo estivo, Viale del Tirreno a Santa Severa, senso unico direzione mare/monte tratto compreso tra Lungomare Pirgy e Piazza Roma, anch’essa dal 15 giugno al 30 settembre. Abbiamo inoltre fatto un’ordinanza per l’apposizione di archetti para pedonali sul Lungomare Marconi nel tratto compreso tra via Punico e via Gramsci al fine di evitare parcheggi selvaggi sui marciapiedi, in modo tale che i passanti possano camminare liberamente. Un’altra ordinanza riguarda la collocazione di delineatori di corsia con paletti catarifrangenti a protezione del camminamento pedonale su Lungomare Marconi nel tratto compreso tra via Catone e via Garibaldi, anche qui al fine di evitare parcheggi lungo la corsia pedonale e migliorare la visibilità dei pedoni nelle ore serali. Per quanto riguarda Via Mameli, ci sarà il divieto di accesso limitato nell’orario scolastico sia di mattina che di pomeriggio con apposito pannello integrativo, in modo tale da evitare ai residenti di fare un lungo giro per rientrare a casa”. “E’ in corso lo studio per la nuova viabilità di piazza Trieste e delle vie ad essa collegate – conclude Amanati - con possibilità di creare anche un varco di accesso elettronico Ztl che possa regolarizzare il traffico nell'area pedonale. Sarà presto firmata una convenzione con l'azienda che risponderà con tutti i requisiti necessari per avere un servizio stabile con carro attrezzi per la rimozione forzata”.

