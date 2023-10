S. MARINELLA - La Regione Lazio ha definito le procedure per accedere al contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook per l’anno scolastico 2023/2024 alle famiglie interessate e agli aventi diritto. I requisiti di accesso sono la residenza nel comune di Santa Marinella, l’Isee non superiore a 15.493 euro, la frequenza nell’anno scolastico 2023/2024, presso le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e private, non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione. I moduli sono reperibili presso l’ufficio pubblica istruzione.