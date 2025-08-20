«Da alcune settimane i residenti di San Sisto si trovano a convivere con una situazione sempre più preoccupante di degrado urbano. Oltre alla persistente presenza di auto parcheggiate in modo irregolare di fronte alla storica chiesa, problema che segnalo da tempo, un’area che dovrebbe essere tutelata e valorizzata, si segnala un’emergenza igienico-sanitaria legata alla presenza massiccia di topi».

La denuncia viene dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Matteo Achilli.

«Questa mattina - dice - è stata registrata l’ennesima prova di tale condizione: nella piazza principale, i roditori sono stati visti uscire dai tombini e dalle vie laterali. Un fenomeno che non può più essere ignorato e che mette a rischio non solo il decoro urbano, ma anche la salute pubblica soprattutto in un luogo dove turisticamente in questo momento è un punto centrale in quanto è montata la macchina di S. Rosa».

Achilli chiede «con urgenza un intervento da parte dell’amministrazione: serve un’azione concreta di derattizzazione, un piano di pulizia straordinaria delle vie adiacenti.

La situazione è ormai fuori controllo - aggiunge - San Sisto e i suoi residenti meritano rispetto e attenzione: viviamo tra verde non curato, ratti e auto parcheggiate di fronte ad una chiesa storica, in spregio a qualsiasi regola».

«Stamani in prima persona e non tardi nella serata di ieri posso denunciare con esattezza la presenza dei topi e incuria nella zona circostante. Chiedo a gran voce quindi all’amministrazione – conclude - un intervento urgente per riportare decoro, sicurezza e in quanto la stessa zona nelle prossime settimane sarà riempita da centinaia di cittadini per gli eventi collaterali alla manifestazione del 3 settembre».