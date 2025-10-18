CIVITAVECCHIA – In stand-by il cantiere per il restyling di piazza Regina Margherita. Dopo l’accelerazione delle scorse settimane e l’annuncio dell’avvio dei lavori nel mercato di Civitavecchia resta tutto fermo in attesa dell’arrivo dei nuovi gazebo, le strutture più resistenti che permetteranno il trasferimento degli operatori mercatali durante le operazioni di restyling sulla piazza. Dal Pincio spiegano che la procedura per il noleggio delle strutture si dovrebbe completare già giovedì prossimo, poi non resterà che attendere l’arrivo dei gazebo e montarli: soltanto dopo si potrà procedere con il trasferimento e la successiva consegna del cantiere alla ditta che ha vinto l’appalto per i lavori di restyling sulla piazza per circa 3 milioni di euro da fondi Pnrr. Sicuramente non sarà semplice vincere la sfida più importante: quella del rispetto delle tempistiche dettate dal Pnrr per terminare i lavori su piazza Regina Margherita. Intanto alcuni operatori sono dubbiosi sulle sistemazioni trovate a piazza XXIV Maggio per il trasferimento dei colleghi di piazza Regina Margherita, la preoccupazione maggiore, infatti, è che ci sia troppo poco spazio tra i banchi e che con le strutture, in assenza di adeguata vigilanza, si possano creare situazioni di degrado o accumuli vari come negli anni spesso è successo in altre aree del mercato. Come detto nelle scorse settimane dalla Giunta stessa sicuramente sarà impossibile procedere senza creare disagi o scontentare qualcuno, l’auspicio è che i lavori terminino nel minimo tempo possibile in modo da restituire decoro ad un’area che ormai è ai limiti del fatiscente per una cronica mancanza di manutenzione e un disinteresse generale per igiene e decoro nell ’area mercatale. Altra fase da affrontare al più presto è quella delle strutture fisse e del rinnovamento dell’area, nella speranza che presto si possa arrivare ad avere un mercato moderno, con aree food e di ristoro, all’altezza dei 3,5 milioni di crocieristi che nella bella stagione toccano Civitavecchia.

